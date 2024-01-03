Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 yılı çalışmalarını tamamlayarak mesaisine ara verdi. 2024 yılında Meclis gündemine önemli düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. İşte, TBMM'nin açılacağı tarih...



MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?



Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 16 Ocak tarihine kadar ara verildi.



YENİ YILDA MECLİS GÜNDEMİ



2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.



Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte gündeme gelmesi ön görülüyor.



Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülecek.

