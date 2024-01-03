Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak?

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden sonra çalışmalara ara verildi. Meclis yakın zaman içinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak?

Büyük Millet Meclisi 2023 yılı çalışmalarını tamamlayarak mesaisine ara verdi. 2024 yılında gündemine önemli düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. İşte, 'nin açılacağı tarih...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 16 Ocak tarihine kadar ara verildi.

YENİ YILDA MECLİS GÜNDEMİ

2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte gündeme gelmesi ön görülüyor.

Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülecek.

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