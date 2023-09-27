Meclis ne zaman açılacak? TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama yılı mesaisi başlıyor

Meclis'in açılacağı tarihle ilgili sorgulamalar sürmeye devam ediyor. 2,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle çalışmalarına başlayacak olan Meclis, 28. dönem 2. yasama yılı için hazırlıklarına başladı. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
TBMM Genel Kurulu, 2,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle çalışmalarına başlayacak. 1 Ekim'deki yeni yasama yılı açılışı öncesi Meclis Genel Kurulu salonu, toplantı salonları, milletvekili odaları ve yerleşkedeki hazırlık çalışmalarında sona gelindi.
Yasama çalışmalarına 15 Temmuz'da ara veren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz ve 8 Ağustos'taki olağanüstü toplantıların ardından 28. Dönem 2. Yasama Yılı mesaisine 1 Ekim Pazar günü başlayacak.
TORBA TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK
Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.
YENİ ANAYASA DA MECLİS GÜNDEMİNDE
Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis'te AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.
Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak.
Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.
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