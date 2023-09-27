Meclis ne zaman açılacak? TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama yılı mesaisi başlıyor

TORBA TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK



Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.



YENİ ANAYASA DA MECLİS GÜNDEMİNDE



Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis'te AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.



Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak.



Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.