Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin çalışmaları yeniden o tarihte başlayacak

TBMM Genel Kurulu çalışmalarının ardından tatile girdi. TBMM tatilin ardından kaldığı yerden çalışmalarına başlayacak. TBMM'nin yeniden ne zaman açılacağı ve yasama faaliyetlerine devam edeceği ise pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin çalışmaları yeniden ne zaman başlayacak?

Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin çalışmaları yeniden o tarihte başlayacak

Büyük Millet Meclisi'nin () ne zaman çalışmalarına başlayacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. yeni yasama döneminde de ekonomik ve sosyal pek çok kanuna imza atacak. İşte, 'de yayımlanan tarihi...

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

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