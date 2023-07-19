Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin çalışmaları yeniden o tarihte başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman çalışmalarına başlayacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meclis yeni yasama döneminde de ekonomik ve sosyal pek çok kanuna imza atacak. İşte, Resmi Gazete'de yayımlanan tarihi...



TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?



Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.