Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin tatili ne zaman bitecek?

Eylül ayına az bir zaman kala TBMM'nin yeni döneme başlama tarihi gündem oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman çalışmalarına başlayacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meclis yeni yasama döneminde de ekonomik ve sosyal pek çok kanuna imza atacak. Peki, TBMM ne zaman açılacak?

Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin tatili ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz haftalarda Genel Kurulu olağanüstü toplanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmemişti. İşte, TBMM yeni yasama dönemi tarihi...

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

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