Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı yoğun mesaiyle başlayacak

Meclis'in ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 3. yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak olan Meclis'in gündeminde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?



MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?



Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı.



TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.



YENİ YASAMA YILI YOĞUN MESAİYLE BAŞLAYACAK



TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de yeni yasama yılına Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleriyle başlayacak.



TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından alınan karar gereğince 1 Ekim'e kadar tatile girdi.