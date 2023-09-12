Meclis ne zaman açılıyor? TBMM o tarihte çalışmalara başlayacak

TBMM Genel Kurulu, tatilin ardından mesaisine yakın zaman sonra yeniden başlayacak. Meclis'te ilk törenin ardından genel kurula geçilecek. Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işlerinden birinin emeklilere ek zam görüşmeleri olması bekleniyor. İşte, TBMM'nin tatilinin biteceği tarih...



MECLİS YENİ DÖNEMDE NE ZAMAN AÇILACAK?



Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.



TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI



14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplandı.



Genel Kurulda muhalefet partileri; CHP, YSP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partili milletvekilleri hazır bulundu.



Meclis Başkanvekili Celal Adan, yoklama yaparak, toplantı yeter sayısının bulunduğunu ve oturumu başlattığını söyledi.



Çoğunluk sağlandıktan sonra kuliste bekleyen Cumhur İttifakı milletvekilleri de Genel Kurul salonuna girdi. Genel Kurulda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler başladı.



TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.



TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.



Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.