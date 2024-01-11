Meclis ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2024 yılı TBMM çalışma takvimi)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış tarihi, ülke gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte, Meclis'in alacağı yeni kararların neler olacağı araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman, ayın kaçında açılacak?



MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2023 yılı çalışmalarını tamamlayarak mesaisine ara vermişti. Çalışmalar kapsamında ara veren Meclis'in yeniden açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 16 Ocak tarihinde yeniden çalışmalarına başlayacak.