Meclis ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2024 yılı TBMM çalışma takvimi)

Meclis'in ne zaman açılacağı, 2024 yılında ekonomiyle ilgili alınacak kararlar öncesinde merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışıyla birlikte, ekonomiyle ilgili yeni bir torba teklifi ve yargı paketinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman, ayın kaçında açılacak?

Meclis ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2024 yılı TBMM çalışma takvimi)

Büyük Millet Meclisi () açılış tarihi, ülke gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte, 'in alacağı yeni kararların neler olacağı araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman, ayın kaçında açılacak?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2023 yılı çalışmalarını tamamlayarak mesaisine ara vermişti. Çalışmalar kapsamında ara veren Meclis'in yeniden açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 16 Ocak tarihinde yeniden çalışmalarına başlayacak.

Meclis ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2024 yılı TBMM çalışma takvimi) - 1

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte gündeme gelmesi ön görülüyor.

Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülecek.

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