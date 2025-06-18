Meclis ne zaman, hangi ayda tatile girecek? 2025 TBMM yaz tatili takvimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ne göre TBMM, her yıl 1 Temmuz tarihinde tatile girer. Bu tarih herhangi bir değişiklik veya uzatma kararı alınmadığı sürece geçerliliğini korur.



2025 yılında da mevcut takvime göre Meclis’in 1 Temmuz 2025 Çarşamba günü tatile girmesi bekleniyor.



Ancak, bazı yıllarda yasama faaliyetlerinin yoğunluğu, bütçe görüşmeleri, torba yasa teklifleri ya da ulusal meselelerin gündeme gelmesi gibi nedenlerle Meclis tatili ertelenebiliyor ya da çalışmalar yaz boyunca da sürebiliyor.



Bu nedenle, kesin tarih TBMM Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanıyor.



MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?



Meclis, yaz tatilinin ardından Anayasa gereği her yıl 1 Ekim tarihinde yeniden toplanıyor. 2025 yılı itibarıyla TBMM’nin 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yasama yılına başlaması bekleniyor.



TBMM TATİLİ NE ANLAMA GELİYOR?



Meclis’in tatile girmesi, milletvekillerinin resmi çalışmalarına ara vermesi anlamına geliyor. Ancak bu süreçte komisyon çalışmaları, seçim bölgesindeki temaslar ve partisel faaliyetler devam edebiliyor. Ayrıca ihtiyaç halinde Cumhurbaşkanı ya da Meclis Başkanı tarafından olağanüstü toplantı çağrısı yapılabiliyor.

