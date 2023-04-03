imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Meclis ne zaman kapanacak? İşte TBMM kapanış tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2023 seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağı kesinleştirildi. Seçim takviminin belli olması ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kapanış tarihiyle ilgili sorular gündeme geldi.  Meclis'in milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesiyle birlikte, meclis seçim döneminde tatile girecek. Peki, Meclis ne zaman kapanacak? İşte TBMM kapanış tarihi...

Meclis ne zaman kapanacak? İşte TBMM kapanış tarihi

TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı yasama yılı sona eriyor.  Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27'nci dönem 6'ncı yasama yılı faaliyetleri, bu hafta yapılacak çalışmaların ardından tamamlanacak. Yani 7 Nisan Cuma günü son mesaini yapacak.

Meclis ne zaman kapanacak? İşte TBMM kapanış tarihi - 1

İlk kez 6 yasama yılının tamamlandığı 27'nci dönemin son haftasında; pazartesi günü Genel Kurul'da organize sanayi bölgelerine (OSB) ilişkin yasa teklifi görüşülecek. Teklifle, OSB'lerde yapılacak sanayi yatırımlarının hızlandırılması için öncelikle OSB planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler öngörüldü.

AMASRA MADEN KAZASI RAPORU GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da ayrıca Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasını araştırmak üzere kurulan komisyonun raporu görüşülecek. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verilerin Koruması Kurulu'nda (KVKK)  boş olan üyelikler için seçim yapılacak. Deprem Araştırma Komisyonu da salı gününden itibaren haftalık planına göre mesai yapacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...