Meclis ne zaman kapanacak? TBMM ne zaman tatile girecek? İşte en güncel bilgiler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), çalışma süresinin uzatılması kararı da karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Şimdi tatil tarihi sorgulanıyor. İşte, bu kapsamda en son gelişmeler...



MECLİS ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK



Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.



TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?



TBMM'nin, memur maaş düzenlemesi ve diğer önemli kanunları yasalaştırdıktan sonra tatile girmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



