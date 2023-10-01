Meclis ne zaman, saat kaçta açılacak? (28. Dönem TBMM 2. Yasama Yılı açılış tarihi)

Meclis'in ne zaman açılacağı, 28. Dönem 2. Yasama Yılı gündem maddelerini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu dönemde yine yoğun bir gün gündemin içine girecek olan Meclis'in açılış programı belli oldu. Peki, Meclis ne zaman, saat kaçta açılacak?



MECLİS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?



Meclis, 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim 2023 Pazar günü yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.



28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla ilk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te açılacak.



MECLİS ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANACAK



TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.



Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu düzenlenecek. Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonundaki resepsiyon, saat 19.30'da gerçekleştirilecek.