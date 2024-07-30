Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? (2024 TBMM tatil takvimi)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil tarihi, gündemdeki konu başlıklarını takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl temmuz ayında tatile çıkmayan Meclis'in tatile gireceği tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek?
MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?
Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu.
Yoğun gündem nedeniyle 1 Temmuz tarihinde ara veremeyen Meclis, 30 Temmuz itibarıyla tatile girdi.
ÇALIŞMALARA DEVAM KARARI ALINMIŞTI
Gündemdeki konu başlıklarının TBMM'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebiliyor.
Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci birleşiminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verilmişti.
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