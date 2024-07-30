Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? (2024 TBMM tatil takvimi)

Meclis'in ne zaman tatile gireceği, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl temmuz ayında tatile giren Meclis, bu yıl yoğun gündemi nedeniyle çalışmalarına devam kararı vermişti. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek?

Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? (2024 TBMM tatil takvimi)

Büyük Millet Meclisi () tatil tarihi, gündemdeki konu başlıklarını takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl temmuz ayında tatile çıkmayan 'in tatile gireceği tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek?

MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu.

Yoğun nedeniyle 1 Temmuz tarihinde ara veremeyen Meclis, 30 Temmuz itibarıyla tatile girdi.

Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? (2024 TBMM tatil takvimi) - 1

ÇALIŞMALARA DEVAM KARARI ALINMIŞTI

Gündemdeki konu başlıklarının 'de görüşmeleri uzarsa, ileri bir tarihe ertelenebiliyor.

Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci birleşiminde, Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verilmişti.

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