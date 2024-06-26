Meclis ne zaman tatile girecek? (2024 TBMM tatil tarihi)

2024 Meclis tatil tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz döneminde Meclis tatile girecek. Meclis tatile gireceği tarih ise belli oldu. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek?



MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?



Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyor.



Öte yandan gündemdeki konu başlıklarının TBMM'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebilir.

