Meclis ne zaman tatile girecek? (2024 TBMM tatil tarihi)

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Memur maaş zammı, kira artışına yüzde 25 zam sınırı ve 9. Yargı Paketi gibi konuları yakından takip eden vatandaşlar, Meclis'in çalışma takvimini sorgulamaya başladı. Peki, 2024 yılında Meclis ne zaman tatile girecek?

Meclis ne zaman tatile girecek? (2024 TBMM tatil tarihi)

2024 tatil tarihi, gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz döneminde tatile girecek. Meclis tatile gireceği tarih ise belli oldu. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek?

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyor.

Öte yandan gündemdeki konu başlıklarının 'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebilir.

Meclis ne zaman tatile girecek? (2024 TBMM tatil tarihi) - 1

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

9. Yargı Paketi'nin gündeminde olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Öte yandan temmuz ayında belirlenecek emekli ve memur zammı ile ortaya çıkacak en düşük rakam üzerinden bir gündemi oluşması bekleniyor.

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