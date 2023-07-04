Meclis ne zaman tatile girecek? Çalışma süresi uzatıldı mı? (2023 TBMM takvimi)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Meclis'in tatile gireceği tarihi merak ediliyor. Memur ve emekli zammı gibi gündemin yoğun olduğu düzenleme dönemine giren Meclis'te tatil tarihi araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? Çalışma süresi uzatıldı mı?
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Meclis'in önemli konuların ele alındığı düzenleme çalışmalarını tamamlamasının ardından tatile girmesi bekleniyor.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.
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