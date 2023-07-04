Meclis ne zaman tatile girecek? Çalışma süresi uzatıldı mı? (2023 TBMM takvimi)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Meclis'in tatile gireceği tarihi merak ediliyor. Memur ve emekli zammı gibi gündemin yoğun olduğu düzenleme dönemine giren Meclis'te tatil tarihi araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? Çalışma süresi uzatıldı mı?



MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?



Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Meclis'in önemli konuların ele alındığı düzenleme çalışmalarını tamamlamasının ardından tatile girmesi bekleniyor.