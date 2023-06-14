Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatil olacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 2023 seçimleri sonrasında seçilen milletvekilleri yemin ederek göreve başladı. Yapılan seçim sonrası Numan Kurtulmuş'da TBMM Başkanı olarak seçildi. Şimdi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil durumu sorgulanıyor. İşte, bu kapsamda en son bilgiler...



MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?



TBMM 2 Haziran'da açıldı ve milletvekilleri yemin ederek göreve başladı.



TBMM henüz tatile girmedi. Memur ve emekli maaşları ve diğer konu başlıklarına dair çalışmalar devam ediyor.



Gündemde TBMM çalışmalarının tatil olacağına dair bir bilgi yok. Bu kapsamda bilgiler neleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



MECLİS'TE İLK DÜZENLEME MEMUR MAAŞI



AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi. Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkını ele alacak bir düzenleme de gündeme gelecek." dedi.



Meclis'te yeni yasama döneminin başlaması ve yeni kabinenin kurulmasının ardından gözler, öncelikli düzenlemelere çevrildi.



Kurban Bayramı tatiline kadar yapılacak düzenlemelerle ağırlıkla ekonomi alanında adımlar atılması beklenirken AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.



Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak." diye konuştu.

