Meclis ne zaman tatile giriyor? TBMM'nin tatil tarihinde son durum

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği tarih sorgulanıyor. Meclis gündeminde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 9. Yargı Paketi gibi maddelerin Meclis'ten geçmesini bekleyen vatandaşlar bir yandan da tatil tarihlerini araştırıyor.



MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?



Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu.



Öte yandan gündemdeki konu başlıklarının TBMM'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebiliyor.



Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci BirleşimindeTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verildi.



TBMM'nin tatil tarihi ise henüz bilinmiyor.