Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün yapılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağanüstü toplantı için tarih araştırmaları başladı. Emekli ve memur zamlarının kesinleşmesinin ardından 16 Temmuz'da tatile giren TBMM yakın zamanda yeniden toplanacak. Peki, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün yapılacak?

Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün yapılacak?

olağanüstü toplantının ne zaman yapılacağı, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara veren TBMM, CHP'nin başvurusu üzerine olağanüstü toplanıyor. Peki, ne zaman toplanacak?

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Büyük Millet Meclisi (TBMM), CHP'nin başvurusu üzerine olağanüstü toplanıyor.

Toplantı, 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te gerçekleşecek.

Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün yapılacak? - 1

TOPLANTININ GÜNDEMİ NE?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Meclis'in ekonomide yaşanan gelişmeleri ve son zamları görüşmesi gerektiğini belirterek olağanüstü toplantı başvurusu yapmıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başvurunun yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapıldığı gerekçesiyle o çağrıya olumlu yanıt verdi.

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