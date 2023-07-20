Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün yapılacak?

TBMM olağanüstü toplantının ne zaman yapılacağı, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara veren TBMM, CHP'nin başvurusu üzerine olağanüstü toplanıyor. Peki, Meclis ne zaman toplanacak?



TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI NE ZAMAN?



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), CHP'nin başvurusu üzerine olağanüstü toplanıyor.



Toplantı, 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te gerçekleşecek.

TOPLANTININ GÜNDEMİ NE?



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Meclis'in ekonomide yaşanan gelişmeleri ve son zamları görüşmesi gerektiğini belirterek olağanüstü toplantı başvurusu yapmıştı.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başvurunun yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapıldığı gerekçesiyle o çağrıya olumlu yanıt verdi.