Meclis önünde beyaz toros yangını: Emniyet'ten açıklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden TBMM önünde beyaz toros yangınına ilişkin açıklama geldi.
TBMM önünde beyaz toros yakıldı.
Konuya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.
Açıklamada, araç yangının Mersin'de yaşayan, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.
Şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
