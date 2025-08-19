Meclis önünde beyaz toros yangını: Emniyet'ten açıklama

TBMM önünde beyaz toros yakıldı.



Konuya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.



Açıklamada, araç yangının Mersin'de yaşayan, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.



Şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.