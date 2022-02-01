Meclis önünde eyleme müdahale

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde olması bekleniyor.



Düzenlemeye tepki gösteren Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyesi yaklaşık 50 kişi, basın açıklaması yapmak için Meclis kapısı önünde toplandı.

Ancak polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle basın açıklaması yapılmasına izin vermedi.



Polis, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine polis ile grup arasında arbede yaşandı.



Grup, polis müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırıldı.