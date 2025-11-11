Meclis süreç komisyonunun toplantısı ertelendi
11.11.2025 18:29
Son Güncelleme: 11.11.2025 19:15
NTV - Haber Merkezi
Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan süreç komisyonunun perşembe günü yapacağı 17'nci toplantısı; TSK'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle ertelendi.
Süreç komisyonu olarak bilinen Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, içinde 20 personel bulunan TSK'ya askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi nedeniyle ertelendi.
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” denildi.
Komisyonun 17. toplantısının geçen hafta yapılması bekleniyordu. İmralı'ya heyet gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin görüşmelerin yapılması beklenen toplantı, teknik gerekçelerle bu haftaya ertelenmişti.