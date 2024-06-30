Meclis tatile girdi mi, ne zaman giriyor? (2024 TBMM tatil takvimi)

Meclis'in tatile gireceği tarih, temmuz ayında belirlenecek olan memur ve emekli zammı öncesinde gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkı sonrası belirlenecek olan memur ve emekli zammı ile ortaya çıkacak en düşük rakamın, Meclis'te yeni bir gündem oluşturması bekleniyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman giriyor?



MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?



Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyor.



Öte yandan gündemdeki konu başlıklarının TBMM'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebilir.

