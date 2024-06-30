Meclis tatile girdi mi, ne zaman giriyor? (2024 TBMM tatil takvimi)

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meclis gündeminde olan 9. Yargı Paketi gibi maddelerin Meclis'ten geçmesini bekleyen vatandaşlar bir yandan da tatil tarihlerini araştırıyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman giriyor?

Meclis tatile girdi mi, ne zaman giriyor? (2024 TBMM tatil takvimi)

'in tatile gireceği tarih, temmuz ayında belirlenecek olan memur ve emekli zammı öncesinde gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkı sonrası belirlenecek olan memur ve emekli zammı ile ortaya çıkacak en düşük rakamın, Meclis'te yeni bir oluşturması bekleniyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman giriyor?

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Anayasa’nın 93’üncü, Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyor.

Öte yandan gündemdeki konu başlıklarının 'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebilir.

Meclis tatile girdi mi, ne zaman giriyor? (2024 TBMM tatil takvimi) - 1

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

9. Yargı Paketi'nin gündeminde olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Öte yandan temmuz ayında belirlenecek emekli ve memur zammı ile ortaya çıkacak en düşük rakam üzerinden bir Meclis gündemi oluşması bekleniyor.

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