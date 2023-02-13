Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Elitaş tarih verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılacağı tarihle ilgili sorgulamalar sürüyor. Kahramanmaraş depremleri sonrasında milletvekillerinin depremzedelere yardım için gönderilmesinin ardından Meclis'e ara verilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Elitaş tarih verdi

Meclis'in ne zaman açılacağına yönelik araştırmalar devam ediyor. 'li olan birçok kişi yasanın çıkmasını beklerken, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, milletvekilleri depremzedelere yardım için deprem bölgesine gönderildi. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

ELİTAŞ TARİH VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti.

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle 'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Buna göre; Meclis 21 Şubat 2023 Salı günü saat 15.00'ten itibaren çalışmalarına devam edecek.

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