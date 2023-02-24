Meclis (TBMM) ne zaman açılacak, ertelendi mi? Gözler EYT düzenlemesi için o tarihte

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılacağı tarih, milyonlarca EYT'li tarafından araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasını bekleyen vatandaşlar, Meclis'in açılacağı tarihi bekliyor. Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meclis'in açılış tarihinin ertelendiğini açıkladı. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

Meclis (TBMM) ne zaman açılacak, ertelendi mi? Gözler EYT düzenlemesi için o tarihte

Meclis'in açılacağı tarihe yönelik araştırmalar sürüyor. yasasının çıkacağı tarihi merak eden milyonlarca kişi, gündemi yakından takip ediyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan EYT düzenlemesi için beklenen tarih belli oldu. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

Buna göre; Meclis'in 28 Şubat 2023 Salı günü açılması bekleniyor.

Meclis (TBMM) ne zaman açılacak, ertelendi mi? Gözler EYT düzenlemesi için o tarihte - 1

GÖZLER EYT TEKLİFİNDE

EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk maddelerinden biri” olması bekleniyor.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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