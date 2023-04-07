Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Meclis seçim tatiline girdi mi?

EN UZUN YASAMA YILI

Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakan Meclis, 27. Dönem'de toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için yoğun çalışma yürüttü.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 7 Temmuz 2018'de başlayan 27. Yasama Dönemi, 14 Mayıs'ta sona erecek.



Tarihinde ilk kez bir dönemi 6'ncı yasama yılına girerek geride bırakan TBMM, toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için yoğun mesai yürüttü.



"Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemi"ni tamamlayarak rekor kıran TBMM'de, 171'i uluslararası sözleşme olmak üzere 310 kanun teklifi kabul edildi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yasama döneminde bir yandan uyum düzenlemeleri çıkarılırken diğer yandan yıllardır gündemde olan konuların çözümüne ilişkin reform niteliğinde çalışmalara imza atıldı.

