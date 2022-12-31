Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Tarih belli oldu (2023 TBMM açılış tarihi)

TBMM'nin yılbaşı öncesinde tatile girmesinin ardından ne zaman açılacağı sorgulanıyor. EYT, bütçe görüşmeleri, sözleşmeliye kadro gibi konuların ele alınacağı konuların ardından, TBMM'nin açılış tarihi gündeme geldi. Peki, TBMM ne zaman açılacak?



TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?



23 Aralık Cuma günü tatile giren meclis (TBMM), 3 Ocak 2023 tarihinde yasama faaliyetlerine tekrar başlayacak.



EYT YASASI MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK



EYT düzenlemelerinin açıklanmasıyla binlerce yaşa takılan vatandaşa müjdeli haber geldi. TBMM'nin 2023'te açılmasıyla birlikte EYT resmen yasalaşacak.