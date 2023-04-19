Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

2023 seçimleri öncesinde Meclis'in tatile girmesinin ardından, yeniden açılacağı tarih gündeme geldi. Bu yıl yoğun bir dönem geçiren Meclis gündeminde EYT, geçici işçiye kadro gibi birçok düzenleme yasalaştırıldı. Peki, Meclis (TBMM) ne zaman açılacak?
TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?
TBMM, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te yeniden açılacak.
EN UZUN YASAMA YILI
Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakan Meclis, 27. Dönem'de toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için yoğun çalışma yürüttü.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 7 Temmuz 2018'de başlayan 27. Yasama Dönemi, 14 Mayıs'ta sona erecek.
Tarihinde ilk kez bir dönemi 6'ncı yasama yılına girerek geride bırakan TBMM, toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için yoğun mesai yürüttü.
"Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemi"ni tamamlayarak rekor kıran TBMM'de, 171'i uluslararası sözleşme olmak üzere 310 kanun teklifi kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yasama döneminde bir yandan uyum düzenlemeleri çıkarılırken diğer yandan yıllardır gündemde olan konuların çözümüne ilişkin reform niteliğinde çalışmalara imza atıldı.