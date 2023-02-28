Meclis (TBMM) ne zaman, bugün açılacak mı? Meclis gündeminde EYT ve deprem olacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, Meclis çalışmalarına 3 hafta kadar ara vermişti. Meclis bu hafta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve deprem araştırma komisyonunun kurulması için yoğun bir mesai yapacak. Peki, Meclis bugün açılıyor mu, ne zaman açılacak? İşte Meclis'in gündemindeki konular.



MECLİS BUGÜN AÇILIYOR MU?



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'tan itibaren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili teklifin yasalaşması ve depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması için mesai yapacak.



Buna göre; Meclis, 28 Şubat 2023'ten itibaren yeniden çalışmalarına başlayacak.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?



11 ili etkileyen depremlerin ardından çalışmalarına ara veren Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor.



Haftalık çalışmasına 28 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurulda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.



Teklifle, 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmayla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak.



Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak.



Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.



Daha sonra Genel Kurulda Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının görüşülmesi bekleniyor.



Komisyonda, depremin bütün yönlerinin ele alınarak araştırılması planlanıyor.