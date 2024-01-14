Meclis terör gündemiyle toplanacak

SON DAKİKA HABERİ: Meclis Genel Kurulu'nu salı günü bizzat Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açacak ve genel kurul terör gündemiyle toplanacak. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları son dönemde yaşanan terör saldırılarına ilişkin Genel Kurul'u bilgilendirecek.

Meclis terör gündemiyle toplanacak

Son dakika haberi! 

, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askere ağlıyor.

Terör saldırısı salı günü açılacak Meclis gündemine taşınacak.

Meclis Genel Kurulu'nu bizzat Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açacak.

BAKANLAR BİLGİ VERECEK

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları son dönemde yaşanan terör saldırılarına ilişkin Genel Kurul'u bilgilendirecek.

Genel Kurul görüşmelerinin ardından terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

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