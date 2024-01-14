Meclis terör gündemiyle toplanacak

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Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askere ağlıyor.
Terör saldırısı salı günü açılacak Meclis gündemine taşınacak.
Meclis Genel Kurulu'nu bizzat Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açacak.
BAKANLAR BİLGİ VERECEK
Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları son dönemde yaşanan terör saldırılarına ilişkin Genel Kurul'u bilgilendirecek.
Genel Kurul görüşmelerinin ardından terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.
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