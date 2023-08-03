Meclis toplantısı ne zaman? TBMM olağanüstü toplantısı bekleniyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Geçtiğimiz günlerde de Meclis olağanüstü olarak toplanmış ve parti gruplarından vekiller söz alarak konuşmuştu. İşte, TBMM olağanüstü toplantısı tarihi..



TBMM TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.



GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI



14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplandı.



Genel Kurulda muhalefet partileri; CHP, YSP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partili milletvekilleri hazır bulundu.



Meclis Başkanvekili Celal Adan, yoklama yaparak, toplantı yeter sayısının bulunduğunu ve oturumu başlattığını söyledi.



Çoğunluk sağlandıktan sonra kuliste bekleyen Cumhur İttifakı milletvekilleri de Genel Kurul salonuna girdi. Genel Kurulda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler başladı.



TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.



TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.



Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmed