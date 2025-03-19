Meclis üyesi adayı silahlı saldırıda öldürüldü

Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde daha önce köy kahvehanesini işleten Onur E. ile aralarında husumet olduğu belirlenen Ceyhun Avcı, kendisine ait otomobil ile köy kahvehanesinin önüne geldi. İddiaya göre elinde tornavida ile kahveye girip işletmeci Onur E. ile tartışmaya başladı.



TÜFEKLE AĞIR YARALANDI



Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E. tüfekle Ceyhun Avcı’ya ateş etti. Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı, olay yerine çağrılan ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ceyhun Avcı’yı tüfekle yaralayan Onur E. ise olay yerinden kaçtı.