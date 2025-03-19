Meclis üyesi adayı silahlı saldırıda öldürüldü
Bursa’da bir köy kahvehanesinde yaşanan silahlı saldırıda tüfekle ağır yaralanan Ceyhun Avcı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen Ceyhun Avcı'nın 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Orhangazi Belediye Meclis üyesi adayı olduğu belirlendi.
Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde daha önce köy kahvehanesini işleten Onur E. ile aralarında husumet olduğu belirlenen Ceyhun Avcı, kendisine ait otomobil ile köy kahvehanesinin önüne geldi. İddiaya göre elinde tornavida ile kahveye girip işletmeci Onur E. ile tartışmaya başladı.
TÜFEKLE AĞIR YARALANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E. tüfekle Ceyhun Avcı’ya ateş etti. Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı, olay yerine çağrılan ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ceyhun Avcı’yı tüfekle yaralayan Onur E. ise olay yerinden kaçtı.
TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI
Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı ise kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
MECLİS ÜYESİ ADAYI OLMUŞTU
Olayda hayatını kaybeden Ceyhun Avcı 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Orhangazi Belediye meclis üyesi adayı olmuştu.
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