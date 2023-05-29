Meclis yemin töreni ne zaman?  Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak

Seçim süreci ardından gözler Meclis ve yeni kabineye çevrildi. 28. Dönem Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin törenini takip eden 10 günlük süreçte ise 28'inci Dönem Meclis Başkanı yapılacak seçimle belirlenecek. Peki, meclis yemin töreni ne zaman?

Meclis yemin töreni ne zaman?  Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak

Mecliste yeni yasama dönemi takvimi, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların ilanından itibaren işleyecek.

Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.

Meclis yemin töreni ne zaman?  Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak - 1

Kabine üyelerinin görevleri Genel Kurulu'nda yemin etmelerinin ardından sona erecek. Bu nedenle yeni kabinenin milletvekili yemin töreninden önce oluşması bekleniyor.

Meclis yemin töreni ne zaman?  Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak - 2

YEMİN TÖRENİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası liderlerle yapacağı görüşmelere ve sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler verdi. Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.

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