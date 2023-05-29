Meclis yemin töreni ne zaman?  Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak

YEMİN TÖRENİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası liderlerle yapacağı görüşmelere ve sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler verdi. Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.