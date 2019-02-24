TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda okunmasının ardından başlayan adaylık sürece dün sona ermişti.



Seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, bugün Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor.



Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis Başkanlığı'na aday oldu.



AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.



Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

1. TUR OYLAMA



TBMM Geçici Başkanı Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylamaya başlandı. 4 aday da ilk turda gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

AK Parti'li Mustafa Şentop 322, CHP'li Altay 120, HDP'li Kemalbay 45, İYİ Parti'li Filiz 35 oy aldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da Genel Kurul'da bulunuyor.

AK PARTİ'NİN YENİ TBMM BAŞKANVEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ OLDU

Toplantının başında ise Genel Kurul'da, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanvekilliğinden, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okundu.

Hemen ardından yapılan oylamada da Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliği'ne, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç; Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan seçildi.



Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçime geçmeden önce yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı seçimi yaptıklarını belirterek, "Meclis Başkanlığı milletimizin ay ve yıldızını göğe yükselten, işgalcilerin hayallerini toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üstlendiği bir vazifedir. TBMM Başkanlığı, Türk milletinin Kurtuluş Savaş'ını yöneten, tarihi şanla dolu bir makamdır" dedi.

ŞENTOP'TAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR



Bu arada TBMM Başkanı Adayı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Meclis Başkanlığı seçiminde verdiği destek için teşekkür etti.



Şentop, Meclis'te, parti gruplarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması sebebiyle Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini ve daha sonra Meclis Başkanı seçimi için bir sürecin başladığını anımsattı.



Meclis Başkanı adaylığı için başvurusunun ardından cuma günü TBMM AK Parti Grubu ile TBMM MHP Grubu'nu ziyaret ederek destek istediğini belirten Şentop, "MHP, içerisinden bir aday çıkartmadı, AK Parti'nin içinden çıkacak bir adayın destekleneceği ifade edilmişti. Sayın Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Dün de bunu teyiden bir mesaj vermişti" dedi.



Şentop, bugün de CHP, İYİ Parti ve HDP'nin TBMM gruplarına nezaket ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

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