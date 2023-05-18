Meclis yeni milletvekillerini bekliyor

Mazbatasını teslim edecek olan milletvekilleri, daha sonra Genel Kuruldaki oylama ve yoklamalar için parmak izi verecek. Kayıt işlemi yaptıranlara milletvekili rozeti takdim edilecek.



Milletvekilleri, 28. Dönem TBMM Albümü için de fotoğraf çektirecek.



Bu arada ilk üç gün itibarıyla kayıt yaptıran milletvekili olmazken kayıt işlemleri yarın ve hafta sonu da sürecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin