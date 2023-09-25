Meclis yoğun gündemle açılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için geri sayım başladı.



Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.



TORBA TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK



Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.



SİVİL ANAYASA ÖNCELİK GÜNDEMLERDEN



Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis'te AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.



Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak.



Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.