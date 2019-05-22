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Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.



Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler Mulla Zincir ve Eylem Yücel, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



Burada soruşturma savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler Zincir ve Yücel, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Mahkeme şüphelileri bu suçlardan tutukladı.



Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

