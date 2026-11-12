Meclis'e sunuldu: 2,2 milyon kişinin GSS borcu silinecek

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin ve temiz enerji dönüşümünün, enerji arz güvenliğinin ve ekonomik rekabet gücünün temel belirleyicileri arasında yer aldığını belirtti.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildiren Güler, teklifin 15 maddeden oluştuğunu kaydetti.

Teklifteki düzenlemeleri anlatan Güler, yüzen LNG tesislerinin arz güvenliği çerçevesinde EPDK kararıyla başka bölgelerde de hizmet vermesine imkan sağlanacağını aktardı.

Güler, 10 yılını tamamlayan lisanssız üretim tesislerinin lisanslı faaliyete geçiş şartlarını ve lisans alma bedellerinin nesnel kriterlere bağlanacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, yönetmelikle düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine ve Polis Meslek Yüksekokullarına öğrenci alımlarına yönelik hükümleri kanuni sisteme taşıyacaklarını aktaran Güler, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilere ödenen ücretlere ilişkin devlet katkısı uygulamasının sürdürülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı'na tanınan uzatma yetkisini, her defasında bir eğitim-öğretim yılı olmak üzere 15 yıla çıkaracaklarını ifade etti.

Güler, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamındaki kadınların, gençlerin ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen istihdam teşvikinin süresinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacağını, Cumhurbaşkanı'na da bu süreyi 2029 sonuna kadar uzatma yetkisi verileceğini söyledi.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik de düzenleme yapılacağını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçiyoruz. Bu bağlamda 2 milyon 199 bin 869 vatandaşımızın toplamda 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcunu terkin ederek, üzerindeki borç yükünü kaldırıyor, sağlık hizmetlerine yine kesintisiz ve kolay erişimi teminat altına alıyoruz. Kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularımızın 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarını terkin ederek, hastanelerimizin finansal sürdürülebilirliğini ve sağlık hizmetinin devamını sağlamış oluyoruz."

''KANUN HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR''

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiğini anımsatan Güler, tasfiye kapsamındaki 7 portföy şirketi bünyesindeki 131 fonun pay sahiplerine yapılan ödemelerde, fon mal varlığı, geri kazanım hesaplarındaki kaynaklar ve diğer isteğe bağlı iade hesaplarındaki tutarların ödemelerde esas alındığını kaydetti.

Güler, fonların tasfiyesinde, kamu bütçesinden kaynak kullanılmadığını ve kullanılmayacağını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Olağan tasfiye kapsamı içerisinde 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira doğrudan ödeme yapılmıştır. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar lira ara ödeme yapılmıştır. Dolayısıyla, bugüne kadar toplam 131 fonun 108 fonunda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapılmıştır ve toplamda 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır. Yarın hem Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirecek hem de yeni ikinci plan ödemesi ilan edilecektir. Bu süreçle beraber sermaye piyasalarında güveni artıracak, hukuki belirlilik ve şeffaflığı güçlendirecek manada kanun hazırlıklarımız devam ediyor. Görevlendirdiğimiz milletvekilleriyle beraber sermaye piyasalarında hukuki güvenliği ve şeffaflığı artıracak kanun teklifimizi de yakın zamanda bitirip, Meclis Başkanlığına sunmayı arzu ediyoruz."

Teklifle, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında ödemelerin hızlı ve şeffaf yapılması amacıyla asli görev alanları olmamasına rağmen, Kanunla kendisine tevdi edilen olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini yürüten bankaların, çalışanların, işlem tesis eden personelin korunmasını amaçladıklarını aktaran Güler, kanun teklifiile olağanüstü tasfiye işlemlerini yürütenlere mali ve idari sorumsuzluk getirileceğini, konusu suç teşkil eden işlemlerin istisna olacağını belirtti.

''BEN DE LİSTENİN AÇIKLANMASINI İSTERİM''

Fon soruşturması kapsamında listenin açıklanıp açıklanmayacağının sorulması üzerine Güler, şunları kaydetti:

"Ben de bu listenin açıklanmasını isterim. Ancak 455 bin 578 kişi var, bu fonlara girmişler, yatırım aracı olarak paralarını yatırmışlar. Sonradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında görevini kötüye kullanan, ihmal eden, farklı niyetler taşıyan, Sermaye Piyasaları Kanunu'nun yaptırıma tabi kıldığı piyasa bozucu eylemlerde bulunan, içeriden sahte bilgi taşıyan veya piyasa dolandırıcılığı yapmak suretiyle bu işlemlere imza atan, bu konularda yasa dışı faaliyetlerde bulunan insanlar kimler? Biz 455 bin 578 kişinin hepsinin bu 'fon dolandırıcılığı' dediğimiz olaylara karıştığını düşünebilir miyiz? Bu liste kesinleşsin. Ben bu listenin açıklanmasını isterim."

Fon soruşturması kapsamında "masumiyet karinesi" ve "lekelenmeme hakkı" göz önüne alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu'na karşı eylemlerin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Güler, şöyle devam etti:

"Bunları belirlemeden sadece 'fona para yatırdı' diye insanları suçlayabilir miyiz? O listeyi neye göre hazırlayacağız? Kim hangi eylemi işlemişse, hangi sorumluluğu varsa, bu liste açıklansın. Ancak liste diye yarın, bir gün utanacağımız, mahcup olacağımız isimleri de lekelemeyelim. Benim kaygım bu. Çok sayıda insan var, çok kritik incelemeler yapılıyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 100'ün üzerinde kişinin tutuklandığını hatırlatan Güler, her bir fonun, hesabın tek tek incelendiğini aktardı.

"Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatıdır, kendisinin de ifadesidir, sonuna kadar kim hangi eylemiyle, hangi suça karışmışsa, konumu, özelliği hiçbir şekilde fark etmeksizin, sonuna kadar gideceğiz. Açık yüreklilikle söylüyorum." ifadesini kullanan Güler, muhalefetin bazı isimleri dile getirdiğini, sonra ortaya atılan iddiaların isim benzerliği olduğunun ortaya çıktığını, bakanların suçlandığını hatırlattı.