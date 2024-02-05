Meclis'e sunuldu: Sağlıkta sözleşmeli personel sayısı artıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis'e sunuldu: Sağlıkta sözleşmeli personel sayısı artıyor
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edilmişti.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecekti.

Sağlık hizmetlerinden elaman sıkıntısı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyonun 27 binden 36 bine çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi Başkanlığı'na sunuldu.

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