Meclis'e sunuldu: Yeni infaz düzenlemesiyle amaçlanan ne?

10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemeye ilişkin görüşmeler cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Teklifte, 30 madde yer alırken, 19 bin 800 mahkuma tahliye yolunun açılması bekleniyor.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE AMAÇLANAN NE?

Düzenlemeye ilişkin NTV canlı yayınında açıklamada bulunan Hukukçu Pınar Bektaşoğlu, "Müebbet ağırlaşırılmış cezalarla ilgili bir düzenleme yok. Bu düzenleme cinsel istismar ve FETÖ'den ceza almış kişileri kapsamıyor. Bu düzenlemede terör suçlusu olup hasta veya ileri yaşta olması sebebiyle cezasını konutta çekmesi için bir düzenleme var. " dedi.



İKİ YILIN ALTINDA CEZA ALAN CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

İki yılın altındaki cezalara ilişkin konuşan Bektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir kişi bir suç işlediyse karşılığını görmesi lazım. Bu düzenlemeyle en ufak bir suç işleyen cezaevine girecektir. Böylece bir caydırıcılık olacaktır ve mevcut cezanın en az yüzde 10'nu yatacaktır."