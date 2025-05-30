Meclis'e sunuldu: Yeni infaz düzenlemesiyle amaçlanan ne?
Hukukçu Pınar Bektaşoğlu, 10. Yargı Paketi'nde yer alan infaz düzenlemesine ilişkin, "Cinsel istismar ve FETÖ'den ceza almış kişileri kapsamıyor." dedi.
10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Düzenlemeye ilişkin görüşmeler cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
Teklifte, 30 madde yer alırken, 19 bin 800 mahkuma tahliye yolunun açılması bekleniyor.
YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE AMAÇLANAN NE?
Düzenlemeye ilişkin NTV canlı yayınında açıklamada bulunan Hukukçu Pınar Bektaşoğlu, "Müebbet ağırlaşırılmış cezalarla ilgili bir düzenleme yok. Bu düzenleme cinsel istismar ve FETÖ'den ceza almış kişileri kapsamıyor. Bu düzenlemede terör suçlusu olup hasta veya ileri yaşta olması sebebiyle cezasını konutta çekmesi için bir düzenleme var. " dedi.
İKİ YILIN ALTINDA CEZA ALAN CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?
İki yılın altındaki cezalara ilişkin konuşan Bektaşoğlu, şunları kaydetti:
"Bir kişi bir suç işlediyse karşılığını görmesi lazım. Bu düzenlemeyle en ufak bir suç işleyen cezaevine girecektir. Böylece bir caydırıcılık olacaktır ve mevcut cezanın en az yüzde 10'nu yatacaktır."
"KABUL EDİLEMEZ"
Öte yandan pakete tepki gösteren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, "Covid-19 düzenlemesinin pakete konulmaması büyük bir eksiklik. AK Parti bu konuda hem umut verdi hem de son dakika bundan vazgeçti. Bu kabul edilemez." dedi.
KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK SONBAHARDA
Ayrıca infaz sisteminde daha kapsamlı bir değişiklik için de çalışmalar sürecek.
O paketin de sonbaharda Meclis'te olması planlanıyor.
İNFAZ DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?
Kanun teklifinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:
- Hükümlü 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirmek zorunda,
- 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak,
- Mükerrer suçlarda şartlı salıverme düzenlemede yer aldı. İyi hal koşuluyla cezasının 3/4'ünü çekecekler,
- Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 3 yıl olacak,
- 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek,
- Hastalık ve engellilik hali yüzünden yaşamını cezaevinde tek başına idame ettiremeyenlerin infazı Adli Tıp kararıyla konutta olacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak ancak ağırlaştırılmış müebbet alan darbe suçluları yararlanamayacak,
- Meskun mahale ateş etmenin cezası 5 yıla çıktı. Kuru sıkı tabanca ile ateş etme de bu suçun kapsamına alında,
- Trafikte yol kesme ayrı suç oldu. Cezada üst sınır 3 yıl oldu.
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