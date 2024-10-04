Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP, DEM Parti, Demokrat Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekillerine ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Büyük Millet Meclisi'ne () yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

Tezkereler, Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İzmir Milletvekilleri Ahmet Tuncay Özkan ve Mahir Polat, DEM Parti Erzurum Meral Danış Beştaş, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

SOLOTÜRK yıldızları NTV'ye konuştu: Havada 4 bin saat uçuş deneyimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...