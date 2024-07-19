Meclis’e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Aralarında AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve DBP'lilerin de bulunduğu milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis’te ele alınacak.

Meclis’e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve DBP milletvekillerine ait 10 dokunulmazlık dosyası, Başkanlığı’na sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a sevk edildi.

Karma Komisyona AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, DBP Batman Milletvekili Keskin Bayındır, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak.

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...