Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.
Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."