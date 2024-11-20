Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.



Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:



"CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İstanbul milletvekilleri Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Türkan Elçi, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."