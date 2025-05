Meclis'i gözyaşına boğan ses kaydı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını araştırmak için kurulan Meclis Komisyonu, yangında yakınlarını yitiren aileleri dinledi. Yangında oğlunu ve kızını kaybeden Duygu Can, Komisyon'da 13 yaşındaki oğlunun yangın sırasında attığı ses kaydını dinletince gözyaşları sel oldu.



Bolu Kartalkaya’daki yangin faciasında hayatını kaybeden 13 yaşindaki Doruk Sarıtaş'ın yangın sırasında annesine gönderdiği o ses kaydı Komisyon'da dinletilince aileler, milletvekilleri, gazeteciler göz yaşlarını tutamadı.



Anne, "Benim çocuğum öleceğini biliyordu. Ben anne olarak şunu demek zorunda kaldim. Keşke uyanmasaydı, keşke korkmasaydı. Ben bu komisyandan canım çocuğum Doruk’un cesaretini bekliyorum" dedi.



Yangında oğlunu ve kızını kaybeden Duygu Can yaşananları bir "katliam" olarak değerlendirdi. Ses kaydını dinletirken de "Oğlum Doruk, küçücük yaşında koca bir yürekle bana bir ses kaydı bıraktı. 'Anne yardım et, bizi kurtar' demedi. 'Anne seni seviyorum' dedi." diye konuştu.



Acılı anne "O gün orada her şeyin tam ortasındaydık ama hiç bir şey bilmiyorduk. Ne bir açıklama ne bir yönlendirme ne bir destek ne bir anlayış. Üstelik biri yanıma yaklaştı vali bey üzülüyor burada ağlama dedi bana. Ben ömrümü adadığım evlatlarımı kaybederken acım bile rahatsizlik sayıldı." diye konuştu.



Yangında eşini ve çocuğunu kaybeden Hilmi Altın ise, yangınla ilgili dosyayı detaylıca okuduklarını ve incelediklerini bildirdi.



Altın "Bizim taşıdığımız ağırlık bir insanın taşıyabileceğinden çok daha fazlası. O cehennemden sağ çıktığım için, nefes alabiliyor olmaktan utanan bir eşim ve babayım." diye konuştu.



Yangında kızı ve torununu kaybeden Sema Şahin ise cenazelerin Adli Tıp'ta yer kalmadığı için tavuk tırları içinde bekletilmesine tepki gösterdi.



Şahin, yangın sırasında otelin on ikinci katında bulunan otel sahipleri ve ayrıcalıklı müşterilerin binadan hızlıca tahliye edildiğini ifade etti. Grand Kartal Otel'in karşısında bulunan bir otele geçen bu kişilerin yangını çay ve kahve içerek takip ettiğini iddia etti.



Komisyonda konuşan aile üyelerinden biri de 25 yaşındaki Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay'dı.



Gençbay, "Ben hayatımda yüzük bile takmadım oğlumun bileziklerini takıyorum. Bunlarsız yatamıyorum. Hala oğlumun yatağında yatıyorum ben. Ve hala çıkıp gelecekmiş gibi geliyor bana." sözlerini sarf ederken göz yaşlarını tutamadı.