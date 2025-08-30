Meclis'in Gazze tezkeresi Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulu'nun dünkü olağanüstü toplantısında kabul edilen İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda; İsrail'in Filistin halkına karşı on yıllardır sürdürdüğü işgal, imha ve ilhak politikalarını, son 2 yıldır özellikle Gazze'de bir soykırıma dönüştürdüğü belirtildi.



İsrail'in sürdürdüğü soykırım, kıtlık ve açlık politikalarının on binlerce cana mal olduğu belirtilen kararda özetle şu ifadelere yer verildi:



- TBMM Genel Kurulu olarak, Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz.



- Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze'de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz.



- Uluslararası toplumu, İsrail'i Gazze'de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz.



- Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz.



- İsrail hükümeti soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz.



- Tüm ülke parlamentolarını, İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya, Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, iki Devletli çözüm perspektifini korumaya ve Filistin Devleti'ni tanımayan ülkeleri de Filistin'i tanıma çağrısında bulunmaya, 18 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da TBMM öncülüğünde tesis edilen 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na katılmaya davet ediyoruz.

