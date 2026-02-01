Meclis'in gündemi trafik cezaları. Sil baştan değişiyor, ağır cezalar geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yeni haftada, trafik cezalarını artıracak kanun teklifinin görüşmeleri sürecek..

Teklife göre, yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre aşanın ehliyeti 30 gün, 56-65 kilometre aşanın 60 gün, 66 kilometreden fazla aşanların 90 gün süreyle alınacak.

Ambulans, itfaiye ve orman yangınıyla mücadele aracına yer açmayan sürücüye 46 bin lira idari para cezası verilecek.

Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden ve araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verilecek.

ehliyeti 2 ay alınacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak.

Direksiyonda cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin lira olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin liraya yükselecek. Trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri yayınlayanlar 25 bin lira ceza ödeyecek.

Yetkisiz çakar kullanımının cezası da 276 bin liraya yükselecek.

Meclis'te Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.