73 günlük tatil sona eriyor. Meclis Genel Kurulu kapılarını 2 buçuk ay sonra yeniden açıyor.



Meclis'in yeni yasama yılı özel oturumu salı günü saat 15.00'te başlayacak.



Açılış konuşmasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop yapacak.



Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine hitap edecek.



Meclis'in yeni döneminde ilk mesaisi ise 39 maddelik yeni yargı paketi olacak.



AK Parti teklifi meclis başkanlığına sundu.



Teklifle istinaf mahkemelerinde kesinleşen ve ifade özgürlüğüne giren suçlara, Yargıtay yolu açılacak.



Soruşturma aşamasındaki tutukluluk sürelerine de sınırlama getirilecek. Teklifle, yargılamada ise iki yeni usul hayata geçiriliyor.



Teklifte, OHAL sürecinde pasaportuna el konularla ilgili de bir düzenleme var.



Buna göre, beraat edenlere, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile pasaportları iade edilecek.

Meslekte 15 yılını dolduran avukatlara yeşil pasaport verilmesi, hukuk mesleklerine giriş sınavının getirilmesi, internet erişim engelinin yalnızca içeriğe erişim engeli olarak yeniden düzenlenmesi gibi başlıklar da teklifte yer alıyor.



Teklifin bu hafta adalet komisyonunda ele alınması bekleniyor.

