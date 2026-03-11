Meclis'in Kartalkaya faciası raporu. Denetim sorumluluğu kimde?

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu, raporunu tamamladı.

Raporda olaya ilişkin ayrıntılara yer verilirken benzer faciaların yaşanmaması için alınacak önlemler sıralandı. Ayrıca faciadan sonra ortaya çıkan yetki tartışmasına ilişkin de raporda değerlendirme yapıldı.

YANGIN GÜVENLİĞİNDEN İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE SORUMLU

Raporda yangın güvenliği ve işletme denetimlerinin belediyeler, il özel idareleri, itfaiye ve iş güvenliği birimleri gibi farklı kurumların görev alanında bulunduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve sınıflandırılmasında yetkili olduğu belirtilen raporda turizm işletme belgesinin yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra verildiği ifade edildi.

Öte yandan raporda nu ruhsatın imar, çevre, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda gerekli incelemelerin yapıldığının ve bir sorun görülmediğinin belgesi olduğu ifade edildi.

Komisyon raporunda turizm işletme belgesinin teknik yeterlilik değil kalite belgesi niteliği taşıdığı anlatıldı.

OTEL SAHİPLERİNE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Facianın ardından aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Murtezoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da olduğu 11 kişiye 34 çocuğun ölümü nedeniyle 34êr kez müebbet, 44 yetişkinin ölümü nedeniyle de 44 kez 24 yıl 11 ay hapis cezası vermişti.