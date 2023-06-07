Meclis'in yeni başkanı kim olacak? TBMM Genel Kurulu saat kaçta toplanacak?

TBMM Genel Kurulu bugün saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek.
TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor
Meclis Genel Kurulunda, Başkan seçimi gizli oyla yapılacak.
İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.
GELECEK HAFTA TOPLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Yeni seçilecek TBMM Başkanı'nın başkanlığında, gelecek hafta Danışma Kurulu'nun toplanması öngörülüyor.
Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek.
Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.
Daha sonraki süreçte TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.
En yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.
BAŞKAN ADAYLARI
TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu. İyi Parti'nin adayı ise Mustafa Cihan Paçacı oldu.Yeşil Sol Parti (YSP), TBMM Başkanlığı için Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi.TBMM seçimlerinde 4 milletvekili çıkaran TİP ise cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu aday gösterdi.