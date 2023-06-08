Meclis'in yeni başkanı kim oldu?

TBMM Genel Kurulu 7 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıyla TBMM'nin yeni başkanını belirledi. 3. turda 321 oy alan AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş, 30. TBMM Başkanı oldu.



TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.



