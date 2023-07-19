Meclis olağanüstü toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis olağanüstü toplanıyor
SON DAKİKA: CHP'den Meclis'te olağanüstü toplantı başvurusu

SON DAKİKA: CHP'den Meclis'te olağanüstü toplantı başvurusu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dün Meclis'in ekonomide yaşanan gelişmeleri ve son zamları görüşmesi gerektiğini belirterek olağanüstü toplantı başvurusu yaptı.

Başkanı , başvurunun yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapıldığı gerekçesiyle 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı.

Muhalefetin Genel Kurul'u çalıştırabilmesi az 200 milletvekiliyle Meclis'te bulunması gerekecek.

CHP olağanüstü toplantıda önerge vererek Meclis’in kapanmadan çalışmasını da isteyecek.

15 Temmuz'da çalışmalarını tamamlayan TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girmişti.

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