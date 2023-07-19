Meclis olağanüstü toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dün Meclis'in ekonomide yaşanan gelişmeleri ve son zamları görüşmesi gerektiğini belirterek olağanüstü toplantı başvurusu yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başvurunun yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapıldığı gerekçesiyle 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı.
Muhalefetin Genel Kurul'u çalıştırabilmesi az 200 milletvekiliyle Meclis'te bulunması gerekecek.
CHP olağanüstü toplantıda önerge vererek Meclis’in kapanmadan çalışmasını da isteyecek.
15 Temmuz'da çalışmalarını tamamlayan TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- TBMM
- Türkiye
- Gündem
- Haber
- Numan Kurtulmuş
- Son Dakika Haberleri